Flash mob on line di Fratelli d'Italia della Spezia contro il Black Friday

La Spezia - Parte la campagna di sensibilizzazione di Fratelli d'Italia della Spezia per dire "No al Black Friday". Lo fa sapere il coordinatore provinciale Davide Parodi che spiega: "Su tutti i nostri social posteremo a partire da oggi alle 12 (domenica 8 novembre 2020) una locandina con un messaggio chiaro 'no al Black Friday'. Riteniamo che in questa fase in cui i negozi vengono chiusi per decreto dal Governo i grandi colossi di internet, vedi Amazon su tutti, promuovono il Black Friday contribuendo di fatto a dare un ulteriore mazzata ai settore del piccolo commercio che non solo fa fatica naturalmente a competere con il sistema della vendita on line, ma oggi è penalizzato anche a causa delle decisioni del governo centrale che di fatto ha isolato moltI territori con la cosiddette “zone rosse”.

"Non possiamo accettare tutto questo: noi stiamo dalla parte di chi oggi viene condannato dai decreti di uno Stato che sta scaricando sulla schiena dei piccoli imprenditori italiani le sue incapacità gestionali".