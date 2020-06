La Spezia - Domani, martedì 2 giugno, in Piazza Mentana alla Spezia, alle 10, in contemporanea con la manifestazione di Roma e in 100 piazze del Paese, la Lega organizza il flash mob “L’Italia non si arrende, per l’orgoglio italiano”, in sicurezza. È prevista la partecipazione della senatrice e commissario provinciale della Lega Stefania Pucciarelli, gli assessori comunali Gianmarco Medusei, Lorenzo Brogi, Giulia Giorgi, Gregorio Ravani e Stefano Torri.