Fisioterapia è salva, Medusei: “Ottima notizia per la città"

La Spezia - “In un momento difficile come quello che stiamo vivendo arriva una buona notizia per tutta la città e per tanti giovani spezzini. L’Università di Genova ha fatto retromarcia e ha deciso di non cancellare il corso di laurea in Fisioterapia alla Spezia”.



Lo afferma in una nota l’assessore della Lega Gianmarco Medusei, che aggiunge: “Insieme al consigliere provinciale Alessandro Rosson, avevo denunciato per primo il rischio concreto che il corso alla Spezia venisse cancellato. Avevo lanciato un appello per salvare un’eccellenza del nostro territorio, subito raccolto dai parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che si sono immediatamente impegnati per salvare il corso. La cancellazione di Fisioterapia sarebbe stata infatti un grave danno per la città, visto che gli studenti del corso entro un anno dal conseguimento della laurea nell’82,7% dei casi hanno già un lavoro. In più, in una città con un’alta percentuale di anziani come la nostra, nei prossimi anni ci sarà un bisogno sempre più crescente di fisioterapisti. Sarebbe stata una decisione totalmente insensata”.



“Per fortuna il nostro impegno ha dato i suoi frutti e l’Università di Genova è tornata sui suoi passi – conclude Medusei – Grazie anche al sindaco Pierluigi Peracchini e all’assessore Genziana Giacomelli per essersi attivati dopo la nostra denuncia. I nostri studenti, e molti altri provenienti anche da fuori provincia, potranno continuare a studiare e a lavorare nella nostra città”.