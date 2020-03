Fisioterapia, Cambiamo!: "Soppressione del corso sarebbe grave, Genova ci ripensi"

La Spezia - "La soppressione del corso di laurea in fisioterapia sarebbe una grave mancanza formativa per i nostri ragazzi, ci auguriamo che l'università di Genova torni sui suoi passi". I consiglieri comunali di Cambiamo! Andrea Biagi, Enzo Ceragioli e Marco Frascatore intervengo sulla decisione dell'ateneo genovese di cancellare il corso di fisioterapia attivo alla Spezia.

"Il corso rappresenta un'importante occasione per poter praticare una professione molto richiesta dal mercato del lavoro - commentano i rappresentanti di Cambiamo! - e sul territorio spezzino il tasso di occupazione sfiora il 100 per cento, perciò non possiamo permetterci che i nostri ragazzi perdano la possibilità di studiare e lavorare nella nostra provincia, contribuendo così al rafforzamento dei servizi sanitari locali".

"Auspichiamo che l'incontro fra i vertici dell'ateneo genovese, di Asl5, il sindaco Peracchini e il vicesindaco Giacomelli si concluda positivamente, noi saremo in prima linea per farsi sì che il corso di fisioterapia rimanga attivo alla Spezia", concludono.