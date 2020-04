Fincantieri, le opposizioni in consiglio: “Garantire la sicurezza dei lavoratori”

La Spezia - "La ripartenza delle attività di Fincantieri Muggiano deve avvenire a condizione che siano risolte le criticità e nel rispetto della sicurezza sanitaria dei lavoratori diretti e degli appalti".

Così Guido Melley, LeAli a Spezia, Marco Raffaelli, Pd, Federica Pecunia, Italia Viva, Massimo Lombardi, Spezia bene comune, Luigi Liguori, Spezia bella forte ed unita e Paolo Manfredini, Partito Socialista, che continuano: "Alla riapertura di ieri molti lavoratori hanno segnalato criticità nel distanziamento spazi nell'area spogliatoi e nei dispositivi Dpi, tanto è vero che si sono messi in auto protezione e non hanno lavorato. Altre questioni segnalate riguardano gli addetti alla vigilanza. E resta il tema delle corse Atc ad hoc, con le distanze interne, ad oggi non ancora organizzate, anche in previsione di una nuova ondata di lavoratori che dovrebbe rientrare in cantiere dalla prossima settimana. Chiediamo alle autorità preposte ed alla Asl di verificare la conformità degli spazi e della organizzazione di lavoro di Fincantieri alle disposizioni sanitarie, per consentire una serena ripresa delle attività, nel massimo rispetto della sicurezza sanitaria dei lavoratori e dei cittadini del territorio".