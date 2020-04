Fincantieri Muggiano, Articolo uno: "Assurdo riaprire"

La Spezia - "La salute viene prima di ogni cosa. Tutti auspichiamo il ritorno alla normalità, ma la riapertura di Fincantieri / Muggiano deve essere appunto concordata con ASL e sindacati per garantire la sicurezza sul posto di lavoro per tutti i lavoratori., appalti e servizi compresi , negli spogliatoi e sui mezzi di trasporto che vanno potenziati. Queste sono le denunce e le ansie di lavoratori e sindacato. La decisione è perciò assurda, considerando le vittime che la nostra provincia ha purtroppo subito". Lo si legge in una nota diffusa dal coordinamento provinciale di Articolo uno.