Ferrovie, Rixi: “Finalmente riparte il Nodo di Genova: ora cantiere aperto senza sosta”

La Spezia - “Finalmente ripartiranno i lavori per il rifacimento del Nodo ferroviario di Genova, inserito nello Sblocca Cantieri con la Lega al governo un anno fa. La firma del contratto con Cociv, il general contractor che sta realizzando anche il Terzo Valico, è una buona notizia: ora non si può perdere neppure un minuto, il governo deve dare al commissario Mauceri, a cui auguro buon lavoro, tutti gli strumenti perché i lavori siano velocizzati, prevedendo anche con turni di 24 ore come sul Ponte di Genova, per recuperare i due anni di stop. Ricordo anche la necessità dello spostamento dei binari di Pra, un intervento da 11 milioni di euro, complementare al Nodo, per completare la riqualificazione del quartiere e rettificare la ferrovia, oltre che la realizzazione della stazione di Genova Erzelli di cui auspico si conosca a breve il crono programma”. Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi.