Ferro ossidato e crepe in due palazzi di Via Bologna. Piaggi: "Ditte incaricate"

La Spezia - Ha destato preoccupazione in città la notizia di nuove evacuazioni di interi condomini di case di Arte in Via Bologna dove ben quattro blocchi di case in edilizia agevolata fatte costruire dell'ente negli anni '70 hanno evidenziato problemi di fragilità e corrosione strutturale. E' Massimo Baldino Caratozzolo a portare la vicenda al cospetto del consiglio comunale: "Pare che a mettere a rischio la struttura sarebbe il fenomeno della carbonatazione che ossida i ferri in armatura, provocando la classica ruggine visibile. Un fenomeno di natura chimica che può mettere a rischio la stabilità di una struttura quando il contesto risulta compromesso e questo parrebbe essere avvenuto nei due blocchi di case già evacuati e questo pare essersi ripetuto negli altri due che saranno evacuati a settembre 2019". Nella sua interpellanza Baldino fa riferimento ai recenti crolli di edifici costruiti in quegli anni di cui si è parlato al di fuori dei confini provinciali: "In questi tristi casi però, purtroppo oltre a tali tecniche inadeguate, sono emersi anche responsabitra precise derivanti dall'uso di materiali di pessima qualità come sabbia di mare per esempio o poco cemento che ha cagionato il rapido deterioramento delle strutture già fragili in partenza. Non spetta certo a noi stabilire se esistono delle precise responsabilità in merito all'episodio ma abbiamo comunque il preciso dovere di tutelare la popolazione rispetto ad analoghe situazioni ancora non conosciute o divulgate". La richiesta del consigliere d'oppposizione è piuttosto consequenziale: "Mi pare necessario stabilire quanti palazzi siano stati costruiti nella nostra città in quel periodo e con tecniche analoghe a quelle usate nei palazzi evacuati. Sarebbe opportuno istituire una commissione d'inchiesta volta a capire se esistano potenziali altre situazioni di rischio". A Caratozzolo risponderà l'assessore Piaggi che ammette la presenza del fenomeno della carbonatazione: "Quei palazzi furono costruiti fra gli anni '60 e '70. Di certe problematiche si erano già accorti gli inquillini che avevano notato crepe nelle travi e nel cemento armato. Posso dire che due ditte sono state interpellate per fare le verifiche del caso. Il fenomeno genera l'alterazione del ph del calcestruzzo, causando un indebolimento strutturale. Il Comune trasmette le informazioni ad Arte che poi agisce".