Ferie e permessi sospesi al personale sanitario da parte di Alisa, Italia viva presenta una mozione

La Spezia - È sconcertante quanto si apprende: il Commissario Locatelli, nella nuova delibera di Alisa, intende bloccare ferie e permessi alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto sanitario. Di fatto annulla ogni diritto dei lavoratori della sanità, gli stessi che fino a qualche settimana fa venivano definiti gli eroi dell'emergenza. Certo li sono stati e li sono, fronteggiano ogni giorno questa grave emergenza in condizioni difficili a causa della disorganizzazione, della mancanza di strutture adeguate e soprattutto ecco il vero problema dell'assoluta mancanza di personale. Alisa sapeva che l'emergenza si sarebbe ripetuta e sapeva che la carenza negli organici di tutti i reparti non si sarebbe potuta affrontare nuovamente in emergenza, serviva un piano di assunzioni puntuali per farsi trovare pronti al riesacerbarsi del virus. Invece Locatelli prevede di abolire i diritti di chi ha già fronteggiato per mesi enormi difficoltà e si prepara a doverlo fare per altri mesi. Presenteremo come Italia Viva una mozione urgente al consiglio comunale di lunedì, per dare tutto il nostro appoggio in questa battaglia ai sindacati e per chiedere a Peracchini di intervenire immediatamente sul presidente Toti e la dirigenza di Asl per scongiurare questa ennesima scellerata manovra. I lavoratori del comparto sanitario hanno un carico di lavoro estenuante, l'ultima cosa che si può pensare di fare è togliere loro il diritto al riposo o ancora più e peggio ai concedi della ex 104 per prendersi cura di parenti in difficoltà.



Federica Pecunia Dina Nobili Italia Viva