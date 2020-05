Ferie bloccate, Michelucci: "Ingiusto che personale medico paghi inadempienze altrui"

La Spezia - "Non bastavano le delibere di Asl5 che prevedono numerose consulenze sulle spalle dei cittadini spezzini, ma ora Asl 5, con una nota di ieri, ha bloccato le ferie di tutto il personale nonostante la nota del 8/5 n.3 della Pubblica Amministrazione consentisse proprio la possibilità di fruire delle ferie per tutto il personale medico ed infermieristico per poter recuperare gli enormi sacrifici e gli sforzi fatti in questi due mesi, dando loro il legittimo riposo. Quale motivazione dietro questa scelta?". La domanda la pone il consigliere regionale di Italia Viva Juri Michelucci, aggiungendo: "Pare che in nessun altra Asl sia arrivato un ordine simile. Forse la situazione è ancora emergenziale nonostante i proclami ottimistici del governo regionale? O forse la situazione del personale è talmente critica da non consentire neppure le ferie? In entrambi i casi di chi sono le responsabilità? Sono anni che denunciamo le inadempienze e le criticità in materia di personale. Ma non è giusto - conclude - che oggi a pagarla siano coloro che hanno consentito con il loro sacrificio di tenere in equilibrio un intero sistema. Asl e Regione diano risposte organizzative in grado di assicurare turnazioni e riposo a medici e infermieri. È inutile definirli eroi se poi non si consente loro di esercitare diritti legittimi".