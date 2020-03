Fedi: "Ritardo della diffusione dei dati, la Regione Liguria è incapace a gestire la pandemia"

La Spezia - "Apprendiamo dall’assessore Viale che la Regione Liguria si attiverà per eseguire più tamponi ed esami del siero del sangue ad operatori sanitari e pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri nonché per gli operatori e ospiti delle Rsa. Tutto ciò a quindici giorni dal decreto di chiusura dell’Italia e dopo quello che sta accadendo nel bergamasco. La Liguria, che negli ultimi due giorni sta avendo un incremento verticale di contagi e deceduti, è in assoluto ritardo con la diffusione dei dati reali, tanto che molti sindaci della nostra provincia lamentano di non possedere le cifre esatte dei contagi nei rispettivi territori amministrati". Lo afferma Veruschka Fedi, segretaria provinciale di Rifondazione comunista.



"Questo ritardo - prosegue Fedi - si evince anche dal report recentemente pubblicato dal Sole 24 ore, a sua volta attinto dalla Protezione civile. Denunciamo tutto questo come un'assoluta incapacità a gestire questa pandemia: si stanno perdendo vite umane sicuramente a causa del virus, ma anche per incompetenza nella gestione dell'emergenza. E’ assolutamente necessario un cambio di passo rapido, con la trasparenza dei dati, con il rifornimento delle attrezzature di salvaguardia a tutti gli operatori sanitari, con la chiusura immediata di tutti quei luoghi di lavoro che ancora restano aperti e valutando seriamente la proposta già fatta dalla Cgil sull'utilizzo della struttura ospedaliera di Sarzana, sicuramente più idonea rispetto alle soluzioni sino a qui adottate", conclude la segretaria di Rifondazione.