Federici: "La mia carriera politica è conclusa, ma resto nel Pd. Senza alcun dubbio"

La Spezia - "Non faccio più politica impegnandomi direttamente, ma resto nel Partito democratico senza alcun dubbio. Continuo a pensare che sia il progetto politico più interessante presente nel panorama nazionale". Lo afferma senza tentennamenti l'ex sindaco della Spezia, Massimo Federici, che aveva abbracciato la linea riformatrice di Matteo Renzi e che era sempre stato considerato vicino alle posizioni di Raffaella Paita. Sia l'ex premier che la deputata spezzina hanno lasciato il Partito democratico nei giorni scorsi confluendo in Italia viva, ma per Federici le cose sono andate diversamente: nessun addio al partito e nessuna nuova tessera da firmare.



"Lascio la politica attiva in prima persona, ma ritornerò presto a occuparmi di sociale. Considero conclusa la mia carriera politica", conclude l'ex primo cittadino ai taccuini di CDS, ai quali ha confidato di essere pronto per una nuova esperienza lavorativa.