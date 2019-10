Fdi: "Una via per Norma Cossetto, uccisa dai comunisti"

La Spezia - Una strada per Norma Cossetto alla Spezia. Lo chiedono i Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia della Spezia Maria Grazia Frijia e Sauro Manucci, insieme al Segretario Provinciale del partito di Giorgia Meloni Davide Parodi.



I tre esponenti politici del centro destra spiegano: “Norma Cossetto, vittima delle foibe, è diventata l’emblema di una pagina di storia del nostro Paese nel passato volutamente dimenticata. Norma Cossetto vittima istriana trucidata dai partigiani jugoslavi nel 1943 aveva 23 anni quando fu rapita, violentata e gettata nella foiba di Villa Surani. Norma Cossetto, già medaglia d’oro al valor civile, deve essere ricordata perché simbolo anche di memoria storica che non deve essere considerata semplicemente “passato” ma deve rimanere viva”.



Frijia e Manucci annunciano: "Stiamo attivando tutto il percorso che serve per dedicare un luogo della nostra città a questa giovane donna vittima dei comunisti slavi. L’attaccamento che la gente dimostra alla figura di Norma Cossetto è l’evidente dimostrazione del tributo che si vuole riconoscere ad una ragazza che ha pagato con la vita il suo volere essere italiana e che ha insegnato con il suo sacrificio l’importanza della vita e l’orgoglio di credere in qualcosa di giusto”.



Davide Parodi, coordinatore provinciale di Fdi aggiunge: “Se a livello istituzionale i nostri consiglieri comunali porteranno avanti l’iter per l’intitolazione, a mio avviso doverosa, di un luogo fisico a Norma Cossetto alla Spezia, Fratelli d’Italia sta promuovendo una raccolta di firme tra i cittadini, a supporto di questa importante iniziativa. La raccolta procede presso i gazebo di Fratelli d’Italia che oramai sono diventati un appuntamento fisso del sabato pomeriggio alla Spezia".



“L’auspicio – concludono Frijia, Manucci e Parodi – è che si possa procedere in tempi celeri. E’ giunta l’ora di uscire da schemi stereotipati e su certi temi sotterrare strumentalizzazioni ideologiche inutili. Dedicare un luogo a Norma Cossetto è un atto oggettivamente giusto”.