FdI ufficializza la candidatura di Daniele Picetti alle regionali

La Spezia - Fratelli d’Italia La Spezia ufficializza la candidatura di Daniele Picetti per le prossime elezioni regionali e annuncia la nomina di Alberto Loi come coordinatore dell’Area Vara-5terre. “Le norme di prevenzione generale sul “coronavirus” ci hanno portato a ufficializzare in maniera inusuale la candidatura di Picetti - afferma il coordinatore provinciale Parodi - rimandando, speriamo quanto prima, il brindisi insieme ai molti amici, come quelli del nuovo circolo FDI di Carro o a Elena da Pozzo consigliere comunale di Pignone e tanti altri, che stanno trovando o ritrovando un punto di riferimento nel nostro partito; contestualmente, d’accordo con il direttivo provinciale, sono felice di affidare il ruolo di coordinatore per l’area della Val di Vara-5terre ad Alberto Loi, un incarico molto importante che porterà entusiasmo e passione in questa vasta area, così come nel resto della provincia”.

“Una candidatura che sostengo fortemente, che rappresenta il Territorio e il tessuto sociale - afferma Loi - espressione di un’area quella che va da Riccò a Varese Ligure, da Monterosso a Suvero, troppo spesso ai margini della politica che conta". ”E’ con grande orgoglio e convinzione - conclude Picetti - che affronto questa nuova sfida. Troppo spesso si sente dire che la politica è distaccata dal mondo reale e ancor più spesso succede che la sia realmente".