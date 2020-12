FdI incornicia il 2020: "Tesserati su del 70 per cento e abbiamo consigliere regionale e assessore"

La Spezia - Il giorno successivo alla chiusura della campagna adesioni, fra i dirigenti di Fratelli d’Italia La Spezia c’è grande soddisfazione per il più 70% rispetto al 2019. "Nonostante le difficoltà di questi ultimi nove mesi non abbiamo mai smesso di portare avanti la nostra idea politica, sia a livello nazionale che locale, e i risultati sono evidenti”, dichiara Davide Parodi, coordinatore provinciale di FdI. “Nella nostra provincia Fratelli d’Italia ha più che triplicato i propri voti, ha ottenuto un proprio consigliere in Regione Liguria (Sauro Manucci), un proprio Assessore nel consiglio comunale della Spezia (Maria Grazia Frijia) e due nuovi consiglieri, Barbara Cidale alla Spezia e Andrea Pizzuto nuovo capogruppo nel Comune di Sarzana. Il coordinamento spezzino ha inoltre creato nuovi presidi importanti in tutta la provincia, da Riccò del Golfo (Alberto Loi) a Castelnuovo Magra/Luni (Marco De Lorenzi) - continua Parodi -. Ma il partito è ulteriormente cresciuto: la nostra compagine si è arricchita moltissimo, non solo numericamente. Il nostro esecutivo può contare oggi su competenze che riguardano la nostra società, dalla sanità all’ambiente, dal commercio al turismo, dal lavoro ai diritti civili, dalla

sicurezza alla cultura”.

“Questi mesi difficilissimi - aggiunge il responsabile comunicazione Andrei - ci hanno confermato ancora di più l’importanza del nostro partito; con il payoff della campagna tesseramento ‘Insieme difendiamo l’Italia’ Fratelli d’Italia vuole continuare a sviluppare il proprio progetto con chi ne vorrà entrare a far parte e consolidare il progetto politico di Giorgia Meloni per un’Italia più forte”.