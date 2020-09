FdI incontra Lollobrigida e ferma i gazebo: "Senso di responsabilità"

La Spezia - Questa mattina l’On. Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, ha incontrato i delegati di alcune associazioni del territorio e il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, che ha portato un saluto. In tanti tra iscritti e simpatizzanti del partito hanno partecipato all’incontro, dove sono stati presentati i programmi locali, nazionali ed europei di Fratelli d’Italia. "Anche in questa occasione - spiegano dal coordinamento provinciale i meloniani - abbiamo registrato un grande entusiasmo intorno alle proposte e alla squadra messa in campo a sostegno di Giovanni Toti presidente. Nella provincia della Spezia presentiamo cinque candidati alla carica di consigliere regionale rappresentanti mondi e categorie diverse e provenienti dai territori che compongono la provincia stessa, dal litorale al centro, da Sarzana alle vallate. Un grande in bocca al lupo a ognuno di loro".



Inoltre, FdI La Spezia informa che "vista la situazione relativa ai contagi da Covid19 venutasi a creare nella città della Spezia, abbiamo deciso di sospendere tutti i gazebi elettorali fino a quando la situazione non sia migliorata. Questa decisione è stata presa in considerazione del fatto che è difficile evitare gli assembramenti nei nostri gazebi, visto il crescente entusiasmo nei confronti del nostro partito e della nostra leader Giorgia Meloni. Siamo un partito giovane ma ben ancorato alla tradizione per questo siamo consapevoli che le campagne elettorali sono nate per dar modo ai cittadini di conoscere i candidati che i partiti hanno messo in campo per dare gambe alle loro idee e ai loro programmi, non eliminiamo perciò il canale di comunicazione con i cittadini, che potranno comunque incontrarci nel nostro Point elettorale in Corso Cavour 5, dove garantiremo il pieno rispetto della normativa anti Covid 19. L’Appuntamento di questa mattina con l’On Francesco Lollobrigia ha rappresentato l’ultima iniziativa pubblica con big nazionali del partito in questa campagna elettorale. Tutto ciò è stato deciso con grande senso di responsabilità e nel rispetto della preoccupazione dei cittadini".