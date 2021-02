FdI in piazza al fianco dei ristoratori: "Più rispetto per uno dei settori trainanti dell’Italia"

La Spezia - Fratelli d'Italia in piazza Europa alla Spezia, al fianco dei ristoratori per manifestare la propria vicinanza ad un settore in sofferenza.

"Questa mattina vi è stato un presidio di bar e ristoranti in Piazza Europa, in rappresentanza di una categoria allo stremo delle forze a causa delle innumerevoli chiusure. Anche noi di FdI con una nostra delegazione composta dal

consigliere regionale Sauro Manucci, dal coordinatore provinciale Davide Parodi, dal coordinatore comunale Andrea Marone e da due membri del direttivo provinciale, Ludovici e Salmeri, senza loghi e bandiere abbiamo voluto testimoniare la nostra vicinanza e far sentire la nostra voce concorde alle loro giuste e ragionevoli richieste. E’ stata una manifestazione pacifica all’insegna del rispetto delle istituzioni ma non senza un chiaro segnale di dissenso, al quale ci siamo uniti, rispetto alle decisioni dei precedenti governi. Il settore turistico i ristoratori, i baristi chiedono un immediato cambio di passo e una immediata discontinuità; tesi che noi sosteniamo da tempo", affermano da Fratelli d'Italia.