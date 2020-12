FdI: "Rilancio Arsenale in “dual use" possibile, lavoriamo tutti insieme"

La Spezia - "Grazie al nostro in questi giorni si parla concretamente di rilancio dell'arsenale. E’ infatti notizia di oggi che il sindaco Peracchini ha dato seguito a quanto richiesto nelle sedute della terza commissione presieduta dal neo assessore Maria Grazia Frija. Un grande impulso e slancio che ha visto tutte le forze politiche impegnate a lavorare sul bilancio con emendamenti relativi alle assunzioni e con l'attivazione di un tavolo permanente comunale che dovrà servire a rilanciare la presenza della Marina militare in città in termini di sviluppo economico, ma anche sotto il profilo culturale e turistico". Così Fratelli d'Italia in una nota congiunta siglata da Davide Parodi, Sauro Manucci, la stessa Maria Grazia Frija, Alberto Loi e la neo-consigliera Barbara Cidale, che aggiungono: "E’ necessario fare squadra, lo ribadiamo ancora una volta, auspicando che tutti i parlamentari del territorio remino dalla stessa parte per portare a casa un risultato che vada al di la delle assunzioni nella base navale e che faccia prevalere l’interesse alla collaborazione con la Marina non solo come tradizionalmente abbiamo conosciuto fino ad oggi, ma che possa rappresentare ed affermarsi in modalità nuova che ci piace definire in “dual use": polo manutentivo di eccellenza per la nostra flotta navale; polo turistico universalmente riconosciuto partendo dal museo navale, la villa del Varignano, il progetto del sommergibile arrivando fino all’isola del Tino. Un progetto ambizioso che deve sviluppare sinergia e condivisione. La Marina può e deve ritornare protagonista nella nostra città seguendo la crescita e lo sviluppo dei tempi che corrono in maniera sinergica e sinuosa, traguardando l’obiettivo unico di sviluppo e collaborazione".