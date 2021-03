FdI: "Nuove deleghe sono riconoscimento a Frijia. Maggioranza sempre più coesa"

La Spezia - Il coordinamento provinciale e il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia, nelle persone rispettivamente di Davie Parodi e Matteo Rosso, ringraziano il sindaco "Per la dimostrazione di fiducia nei confronti dell’assessore Frijia. Le nuove deleghe rappresentano un riconoscimento per il lavoro da Lei fino ad oggi svolto e al tempo stesso uno stimolo a fare ancor meglio nel prossimo futuro", come si legge nella nota diffusa da FdI. "Consapevoli delle qualità umane e politiche che la contraddistinguono, siamo certi che l’assessore di Fratelli d’Italia farà altrettanto bene anche in questi nuovi settori di cui ora è titolare", si legge ancora.



"Esprimo la mia più completa soddisfazione per le nuove deleghe assegnate all’assessore Frijia - commenta il consigliere regionale FdI Sauro Manucci -, sono certo che svolgerà un egregio lavoro in piena sintonia con il resto della Giunta e il Sindaco Peracchini. Il Palio del golfo per la città della Spezia rappresenta la nostra storia, le nostre tradizioni e siamo contenti sia stato assegnato a Maria Grazia come per altro la delega al porto e al sottomarino, futuro fulcro del turismo locale. Un particolare augurio di buon lavoro va anche all’assessore Casati per le nuove deleghe, al neoassessore Peserico e al vicensindaco Giorgi. La nuova suddivisione mostra una maggioranza sempre più coesa, pronta per disegnare nuovi orizzonti.”