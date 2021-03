FdI: "Madre e padre archetipi come giorno e notte, asciutto e umido"

La Spezia - Si è svolto il flash mob organizzato da Fratelli d'Italia davanti alla Prefettura della Spezia, rispettando tutte le norme di sicurezza anti-covid, al grido di "Papà sì, genitore 2 no". Presenti tra gli altri Maria Grazia Fria - Assessore del Comune della Spezia e Sauro Manucci - Capogruppo Consigliare sempre del Comune della Spezia. Il Coordinatore Comunale Andrea Marrone spiega i motivi che hanno portato a questo evento: "Le parole non sono insignificanti ma sono simboli potenti. Madre e padre sono addirittura archetipi del dualismo della natura espresso dal giorno e la notte, caldo e freddo, asciutto e umido, bianco e nero. Svilire questi termini utilizzando la squallida forma burocratica di genitore 1 e genitore 2 offende la donna nella sua funzione di madre e l'uomo in quella di padre e contraddice la natura stessa dell'essere umano".

"FdI - continua il Coordinatore Comunale Andrea Marrone - si oppone fermamente alle riforme orwelliane del linguaggio usate per sdoganare gli attacchi alla famiglia e si trova qui, davanti al Palazzo del Governo a Spezia proprio nel giorno di San Giuseppe per protestare contro l'ennesimo sfregio portato avanti da un governo che non mostra nessuna discontinuità con il precedente".