FdI: "Centi e Melley strumentali e faziosi"

La Spezia - "Speravamo che Melley e Centi di fronte a questa seconda ondata di epidemia legata al Coronavirus rinsavissero e rendendosi conto della situazione evitassero le sterili polemiche. Purtroppo dobbiamo prende atto che anche questa volta le nostre aspettative sono andate disattese con nostro grande rammarico. Melley e Centi hanno perso un'occasione: dimostrare che sono al fianco dei cittadini spezzini e che sono in campo per aiutare chi davvero sta vivendo una situazione difficile. Invece dimostrano non solo poca sensibilità ma evidenziano con le loro domande strumentalità di posizioni e faziosità". Lo affermano in una nota Sauro Manucci e Maria Grazia Frijia, consiglieri regionale e comunale di Fratelli d'Italia, replicanto all'intervento dei consiglieri di LeAli a Spezia. "Invitiamo i due esponenti della sinistra a smettere di attaccare il centrodestra istericamente e di impegnarsi per sostenere chi sta lavorando per tenere tutto sotto controllo e portare conforto agli spezzini", concludono.