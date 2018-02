Fatti di Macerata, Potere al Popolo si scaglia contro il Pd

La Spezia - "Il Partito democratico, attraverso il suo sindaco di Macerata cerca di annullare tutte le manifestazioni. Anpi, Arci, Cgil con una nota che dichiarava sospesa la manifestazione del 10 febbraio cancellano vergognosamente la loro partecipazione. Potere al Popolo non rispetterà l'annullamento della manifestazione prevista a Macerata il 10 febbraio, perché non è solo sbagliato ma politicamente e socialmente gravissimo. Il 10 saremo a Macerata e manifesteremo. Perché non è vero, come qualcuno afferma, che con l'annullamento si mette sullo stesso piano fascismo e antifascismo. E' peggio. Si umilia la portata democratica e storica dell'antifascismo e si sottovalutano, per volontà o per miopia politica, le azioni dei fascisti e dei razzisti. Domani Potere al Popolo La Spezia parteciperà con una sua delegazione al presidio solidale organizzato a Genova dai Compagni in contemporanea con il corteo di Macerata mentre a La Spezia, in concomitanza con il presidio organizzato da Cgil in Piazza del Bastione, organizzerà un volantinaggio dedicato per le vie della città".



Potere al Popolo

La Spezia