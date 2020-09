Facebook taglia le gambe a Cenerini per una foto delle Twin Towers

La Spezia - "Non ci credevo quando tre giorni fa Facebook mi ha comunicato che per 24 ore non potevo pubblicare post e commentare, ma la cosa più grave che non posso fare dirette live per 60 giorni! Non posso neppure sponsorizzare a pagamento. Il motivo un post dal titolo “11 SETTEMBRE 2001, PER NON DIMENTICARE MAI!” con allegata la foto delle Twin Towers durante la tragedia. Quindi nulla di nulla, ma per Facebook non rispetta i loro standard! Tre giorni di mail, alle quali ci vogliono ore ed ore per avere una risposta, ma nessun risultato!

Una foto condivisa da milioni di utenti, una scritta soltanto commemorativa, che non cita ne terrorismo ne chi ha compiuto l’attentato. Questo è il motivo per cui non ho più fatto dirette, su cui avevo basato la campagna social. Facebook mi sta danneggiando in modo assurdo, danneggia me a livello personale e la mia parte politica. Ovviamente pur considerando che Facebook è un colosso non lascerò stare e questa volta denuncerò la vicenda alle autorità e chiederò i danni morali e materiali, perchè questa che si è instaurata è una dittatura mediatica, che probabilmente colpisce chi è del colore politico sbagliato per Facebook, anche se non ha fatto niente!". Lo dichiara in una nota Fabio Cenerini, candidato di Forza Italia alle elezioni regionali.