Ex Cava della Brina, Lazzoni: "E' fuori controllo"

La Spezia - Ieri, 13 Febbraio 2018, ho partecipato alla riunione della Commissione di Controllo e Vigilanza sulla ex Cava della Brina, in qualità di consigliere esterno e, così come i membri effettivi della medesima, ho appreso, solo in questa sede, circostanze gravi, note all’Amministrazione Comunale da oltre un mese ma né contestate né denunciate dalla stessa.



In particolare, abbiamo appreso che, in data 08 Gennaio, l’Ufficio Tecnico/Ambiente, unitamente al geologo incaricato dall’Amministrazione, avrebbero eseguito un sopralluogo in cava propedeutico alla conferenza dei servizi atta a valutare una variante proposta dal soggetto attuatore; in detta occasione gli stessi avrebbero accertato che nell’area dissequestrata ove l’impresa ha proseguito i conferimenti, insisteva un abbancamento di materiale non ben definito, simile a scaglie di marmo, non adeguato ai parametri progettuali, di dimensioni e pendenze sproporzionate e non conformi; per di più, detto “panettone”, come definito in commissione, sarebbe stato caratterizzato da un’emergenza idrica non regimentata consistente in un considerevole scolo d’acqua! Ciò significa, in concreto, che l’area dissequestrata sarebbe stata riempita a dismisura ed in circostanze di pericolosità, se non per la cittadinanza, quanto meno per chi ivi lavora quotidianamente.



La considerazione per la quale sono sempre più convinta che la cava sia fuori controllo è ormai evidente a tutti e trova conferma nel comportamento che l’Amministrazione ha tenuto successivamente a detta scoperta: prendendo per buono che fosse un abbancamento provvisorio in attesa della sperata (dall’impresa) approvazione di una variante, considerata, invero, dalla Conferenza, fuori norma e non ratificata, ha omesso di adottare gli opportuni provvedimenti atti a contestare e denunciare i fatti ed ha atteso più di un mese prima di informare la Commissione.



Mi aspetto uno scatto di orgoglio da parte dei Consiglieri membri effettivi della Commissione i quali, respingendo al mittente le lezioni di analisi e logica grammaticale, hanno l’occasione per ricordare al Sindaco le competenze in materia di vincolo idrogeologico e di pubblica sicurezza.



Paola Lazzoni

Consigliere Comunale di maggioranza

Santo Stefano di Magra