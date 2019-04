Europee, Benifei numero uno dei candidati liguri

La Spezia - "Sono stato proposto come candidato nella 'testa di lista' per la Circoscrizione Nordovest per il Partito Democratico alle prossime elezioni europee, primo dei candidati liguri, primo fra i deputati uscenti di genere maschile e il più giovane fra i 37 uomini indicati nelle liste del Pd in tutta Italia". Ne ha dato notizia Brando Benifei, 33 anni, eurodeputato uscente del Partito democratico. Per farlo ha scelto i social network e una sua foto assieme al robottino C1P8, direttamente da Guerre Stellari.

"Sono onorato da questa manifestazione di fiducia nei miei confronti - prosegue -, farò del mio meglio per rappresentare degnamente i nostri ideali e i nostri sforzi, in una bella campagna di lotta per sconfiggere la destra nazionalista e per continuare a cambiare l’Europa, come nel mio piccolo ho cercato di fare in questi anni, ottenendo alcuni importanti risultati su cui tornerò nei prossimi giorni. Siamo arrivati al punto di non ritorno: o costruiamo davvero l’Europa federale e sociale sognata dal giovane Altiero Spinelli a Ventotene o verremo travolti da nuove crisi democratiche e di disuguaglianza, affondando il progetto europeo per la nostra inconcludenza, aprendo la strada a nuovi autoritarismi".



