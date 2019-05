Europee 2019, tutto quel che c'è sapere

Si vota domenica dalle 7 alle 23, poi inizierà lo scrutinio.

La Spezia - Domenica 26 maggio gli elettori genovesi saranno chiamati a votare per il Parlamento Europeo. Le votazioni si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23. Subito dopo la chiusura inizieranno le operazioni di scrutinio. I risultati comunicati da ciascuna sezione elettorale saranno visibili su Città della Spezia. Possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali e i cittadini comunitari residenti alla Spezia che hanno richiesto di votare per i candidati italiani al Parlamento Europeo. Agli iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea ai quali è stata inviata una cartolina di avviso dello svolgimento delle consultazioni elettorali: questi elettori per votare dovranno venire in Italia, mentre i residenti in paesi dell’Unione Europea potranno scegliere se votare all’estero nei seggi allestiti presso i Consolati o fare domanda di voto in Italia (entro sabato 25 maggio).



Modalità di voto - Nella Circoscrizione Italia Nord Occidentale la scheda è di colore grigio. Le liste per cui è possibile esprimere il voto sono 16. L’elettore voterà tracciando un segno o una croce sul simbolo prescelto senza invadere i simboli vicini. E’ possibile esprimere fino a tre preferenze scrivendo cognome (o cognome e nome) dei candidati nell’apposita riga a fianco della lista prescelta. La Legge 65 del 24/04/2014 recante disposizioni in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, prevede che nel caso di due o tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e terza preferenza. L’unica eccezione è rappresentata dalla lista n.16 (minoranze linguistiche), per la quale può essere espresso solo un voto di preferenza.

Le operazioni di spoglio inizieranno dalle ore 23 di domenica 26 maggio.



Cosa occorre per votare - L’elettore dovrà presentarsi al proprio seggio munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Qualora nella tessera elettorale fossero esauriti gli spazi, o in caso di smarrimento o furto, l’elettore potrà, fin da oggi, procurarsi una nuova tessera recandosi presso l’Ufficio Elettorale secondo gli orari reperibili sull sito del Comune della Spezia.