Europa Verde mette radici alla Spezia, Andrea Germi portavoce provinciale

La Spezia - Nella giornata di Sabato a Sarzana si è tenuta un'assemblea partecipata di iscritti ai Verdi, partito che ha deciso di rilanciarsi partendo dal trend di crescita e forte affermazione verificatosi sopratutto in Germania ma in tutta Europa Italia compresa, dove comunque le grandi manifestazioni di piazza di studenti e i movimenti ambientalisti lasciano presagire di essere necessariamente protagonisti politicamente di una stagione dove l'ambiente e la salute e l'idea di costruire una società diversa dovranno per forza essere presi in considerazione come priorità politica.



Tutti i partecipanti in animato dibattito hanno discusso di Europa Verde, contenitore politico europeo transnazionale che raccoglie tutti gli ambientalisti ecologisti partiti verdi che sarà protagonista con l'importante successo elettorale riscosso, di una stagione politica nell'Unione Europea partendo dalle priorità come la lotta urgente e necessaria al cambiamento climatico.



A livello provinciale il partito ha scelto di affidare la costruzione di questa forza a tutela dell'ambiente ad Andrea Germi, 40 anni Sarzanese di nascita, amministratore di aziende conosciute in tutto il territorio provinciale e oltre ed apicoltore oltrechè responsabile provinciale e membro dell'ufficio regionale della Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) e responsabile regionale delle cooperative sociali, mutualità, sanitario cultura, sport e turismo.



Germi nell'intervento all'assemblea ha sottolineato l'importanza di avere una forza che nasca e viva tra la gente specie tra i più giovani, che parli di temi concreti per evitare che la salute ad esempio sia sempre sacrificata nel nome di interessi diversi, o che l'inquinamento o le questioni climatiche siano questioni di poco conto come spesso oggi accade.



“Ho sempre sostenuto le lotte per il territorio ma mi sono avvicinato al mondo ecologista grazie alla mai attività con le api che mi ha fatto scoprire un mondo che prima non vedevo come tale, lavorando a stretto contatto con la natura ho capito un'emergenza reale che è legata a un ecosistema e a un modo di vivere che sta portando il mondo al collasso“. “Ad esempio la mortalità delle api elevata legata all'uso di pesticidi ….quanti realmente intendono che questi veleni letali sono sui prodotti che quotidianamente consumiamo?“ ha sottolineato il neo portavoce nella relazione.



Questi temi come altri anche diversi, riprogettare le città a misura di bambino e con servizi efficienti per le famiglie ed anziani, la qualità della vita e del vivere cittadino, lo sviluppo compatibile e la tutela della salute con una attenzione particolare alla difesa e al rilancio della sanità pubblica sono alcuni dei temi trattati nella relazione del neo portavoce provinciale. La relazione si è chiusa con lo slogan “Più parchi e meno cemento“ proprio per centrare subito l'attenzione all'attacco forte che si sta portando al territorio ad esempio con il MasterPlan Palmaria.



Chiaramente per arginare la mesta presenza dei sovranisti che pongono in essere politiche scellerate e di fatto si alleano con un centro destra allo sbando ricattato in tutto e per tutto dalla Lega la priorità nell'agenda politica sarà ricostruire uno schieramento credibile alternativo dove anche i Verdi dicano marcatamente la loro ad esempio sul ciclo dei rifiuti piuttostochè su discariche attività inquinanti , la salute e la sua tutela , green economy e attività connesse cercando di riportare temi importanti e cruciali per il futuro nella politica attiva .Europa Verde mette radici alla Spezia, i Verdi si rafforzano nominando Andrea Germi portavoce provinciale



COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI VERDI