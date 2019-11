Europa Verde: "Mettiamo al centro i temi convocando tutti i comitati"

La Spezia - Europa Verde lancia l'idea di mettere le proposte dei comitati al centro dei programmi politici , programmi su cui poi aggregare le forze che li condividono. Non si può pensare di bypassare le proposte sulla testa della popolazione protagonista della stagione di movimentazione di questo anno, ben vengano gli incontri ma si riparta non dalle sigle dei partiti ma dai temi concreti.

La Liguria deve essere costruita sulla base della volontà di chi tutti i giorni affronta un problema, non siamo una sommatoria di percentuali ma portatori di istanze , ben venga il dialogo se finalizzato alla praticità e alla concretezza dei temi trattati, finiamola di discutere del tramontato politichese.



Per questo noi di Europa Verde vorremmo ascoltare prima di tutto tutti i comitati che si battono per la sanità pubblica, per la salute, per l'ambiente, per una diversa gestione dei rifiuti dei problemi delle città, vorremmo intanto stare ad ascoltare sentire chi ha da dire e proporre temi a misura di cittadino e la voce dei liguri del domani.

Dobbiamo smetterla di radunarci nei conclave, ma tornare nelle piazze ascoltare cittadini , imprenditori ,famiglie ,tutti coloro che vogliono contribuire con una vera e propria campagna di temi di cui abbiamo tutti l'obbligo di parlare al fine di elaborare proposte per non fare la fine dell'attuale classe politica che si ritrova a fare le cose priva di consensi e sulla testa della gente.

Ecco che allora radunando proposte aprendo ai comitati coinvolgendo quello che una volta si chiamava società civile la politica torna nelle piazze , “senza mettere chiaramente il cappello sopra nulla “ ma mettendo al centro dell'agire i temi. La nostra società non ha bisogno di filippiche o riunioni con discorsi a fiume ma semplicemente deve riuscire a parlare il verbo comune della gente che si ritrova nelle piazze e nei quartieri per affrontare i problemi.

Europa Verde propone di convocare tutti i comitati per un confronto sui temi e capire ed elaborare insieme le proposte nel nome del domani e di un civismo di cui abbiamo necessità reale che diventi promotore e aggregatore di una classe politica che deve guidare la Liguria del domani.



Andrea Germi, portavoce provinciale Europa Verde