Europa Verde Liguria: "Perché Peracchini non chiede a Toti di negare l'intesa su Enel?"

La Spezia - In questi giorni il territorio spezzino è interessato dalle prese di posizione del sindaco "abitualmente silente" della Spezia, Peracchini, che si agita sulla centrale Enel e sulle prospettive di fuoriuscita dal carbone entro la fine del 2021 nonché sulla bonifica e il recupero delle relative aree.



Noi Verdi per Europa Verde ci chiediamo le ragioni di questa agitazione quando purtroppo le proteste del sindaco non sono rivolte oltreché al ministero anche alla medesima controparte politica regionale, che fino a poco tempo fa pareva disponibile ad assecondare le istanze di Enel.

Nel contempo vorremmo capire alcune cose:

- perché la quantità di energia individuata da Terna, quale produzione necessaria dal sito spezzino non è stata immediatamente contestata lo scorso anno non tanto nella quantità ma sull'origine, ribadendo unanimemente che La Spezia e il suo territorio hanno già pagato e stanno tuttora pagando un grave e pesante tributo dovuto alla situazione ambientale (Pitelli, arsenale militare...) in modo da considerare diverse ipotesi e luoghi?

- perché non si è sviluppata una proposta energetica che porti, ad esempio, la centrale a produrre idrogeno, derivato da fonti rinnovabili?

- perché non si è aperto un tavolo anche nazionale sull'utilizzo dell'area, che deve essere bonificata e posta al servizio della città, ribadendo che il tema della bonifica rimarrebbe comunque sempre attuale anche qualora la centrale dovesse cessare la produzione alla fine del 2021 e l'intera area fosse sottoposta a utilizzo di logistica portuale?



Come si vede sono molti i nodi che rimangono irrisolti e non basta un Ordine del giorno come ieri votato d'urgenza dalla destra che governa La Spezia per cambiare le cose poiché sembra più di assistere ad un po' di polvere tirata negli occhi di spezzine e spezzini che a una reale scelta per l'ambiente e per la rinascita della città e del suo territorio.

Infatti il nodo vero rimane: perché il sindaco della Spezia non chiede formalmente al presidente della Regione di non firmare l'intesa con lo Stato se e quando gli verrà sottoposta la pratica della riconversione della centrale a carbone della Spezia?



Europa Verde Liguria