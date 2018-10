Estate spezzina, la minoranza: “Risposte su fondi e adempimenti”

Nove consiglieri di opposizione presentano un'interrogazione a risposta scritta al sindaco e alla giunta sul flop di buona parte degli eventi estivi.

La Spezia - L'estate è ormai alle spalle da tempo, come testimonia il messaggio di allerta arancione emanato dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani (leggi qui), ma è ancora tempo di parlare di Estate spezzina.

I consiglieri comunali di opposizione Guido Melley e Roberto Centi (LeAli a Spezia), Federica Pecunia, Luca Erba, Dina Nobili e Marco Raffaelli (Pd), Luigi Liguori (Spezia bella, forte, unita), Massimo Lombardi (Spezia bene comune) e Paolo Manfredini (Partito socialista) hanno presentato una interrogazione con risposta scritta al sindaco e alla giunta sul flop degli eventi dell’Estate spezzina.



“Non bisogna infatti calare il sipario in silenzio su una programmazione di eventi estivi che ha deluso tutti - affermano i nove consiglieri -. Gli spezzini e i tanti turisti che, soggiornando nella nostra città, avrebbero gradito ben altre iniziative e spettacoli durante la stagione estiva. Non è possibile che la giunta cerchi di svicolare e di stendere, alla chetichella, un velo su una operazione che è stata finanziata con soldi - circa 150mila euro - del bilancio comunale e quindi dei cittadini. Il sindaco e l’assessore Asti chiariscano punto per punto quali siano state le cause e quali le responsabilità che hanno condotto ad un fiasco così imbarazzante.”



Con l’interrogazione presentata i Consiglieri di minoranza chiedono di sapere se siano stati emanati o meno in via preventiva degli indirizzi di politica culturale per la predisposizione del bando per l’organizzazione dell’Estate Spezzina; come mai il bando di gara per la selezione del soggetto incaricato di organizzare gli eventi estivi sia uscito tra maggio e giugno, quando i fondi a bilancio erano già disponibili a febbraio; se la procedura di gara sia stata influenzata dall’introduzione di criteri e pesi nella scelta dell’aggiudicazione tali da favorire il ribasso dell’offerta economica rispetto alla qualità della proposta culturale; se in sede di gara siano state presentate “offerte anomale” e quali siano state le procedure per la disamina delle varie proposte e per la successiva aggiudicazione; come è stato articolato il budget di spesa assegnato al soggetto aggiudicatario, tra spese di comunicazione, cachet per gli artisti, allestimenti e sicurezza; se l’operatore selezionato al termine della gara - la società Metarock di Pisa - abbia effettivamente presentato un piano della comunicazione degli eventi (articolato in affissioni, locandine, flyers, radio, media e social advertising), visto e considerato che il cartellone presentato, giunto già in clamoroso ritardo, non ha avuto alcuna audience ne’ in città ne’ fuori provincia; se Metarock abbia rispettato le indicazioni del bando nella scelta delle locations per l’organizzazione degli spettacoli in città; perché Metarock, contravvenendo a quanto pare ai vincoli imposti dal bando di gara, abbia calendarizzato alcuni eventi nel medesimo periodo ed in potenziale sovrapposizione con i concerti del Festival del Jazz, sfruttando di fatto i supporti organizzativi e l’effetto attrattivo di tale manifestazione; come l’amministrazione comunale abbia valutato il fatto che gli artisti coinvolti da Metarock avessero già fissato concerti e spettacoli nei territori limitrofi al nostro, tanto da rendere meno attrattivi quelli programmati all’interno del cartellone spezzino; ancora, se la Giunta abbia contestato il fatto che i principali eventi di richiamo siano stati calendarizzati da Metarock a fine agosto-primi di settembre, impoverendo in tal modo i mesi clou della nostra estate e riducendo il cartellone proposto ad una sorta di “tavola degli avanzi“, sotto il profilo musicale e culturale, per il pubblico spezzino; se la Giunta e gli uffici preposti abbiano verificato che la società Metarock abbia assolto in piena autonomia e responsabilità gli oneri e gli adempimenti per la sicurezza e per gli allestimenti dei vari eventi, senza appoggiarsi indebitamente sulle strutture e sul personale comunale; le motivazioni che fanno indotto l’amministrazione a ricomprendere la gestione estiva dell’area della Pinetina nel service affidato a Metarock; come valutano Sindaco ed Assessore delegato il fatto che Metarock abbia impropriamente coinvolto due figli di dipendenti comunali nell’organizzazione della parte food ed in quella musicale della Pinetina; quali siano stati i risultati finali in termini di affluenza di pubblico ai diversi eventi, quale il rendiconto delle spese sostenute dal Comune ed incassate da Metarock ed infine se l’amministrazione, a fronte dei vari inadempimenti contrattuali imputabili a Metarock su più fronti, abbia inteso applicare storni e/o penali a carico del soggetto organizzatore ed a garanzia di un corretto utilizzo del denaro pubblico.



“Una richiesta di chiarezza - concludono i nove consiglieri - nel segno della trasparenza degli atti della pubblica amministrazione e soprattutto nell’auspicio che, in vista del prossimo anno, la giunta comunale si dimostri capace di impostare un lavoro di programmazione politico-culturale di ben altro spessore per l’Estate spezzina e per i suoi fruitori: i nostri concittadini ed i nostri ospiti turistici”.