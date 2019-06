Estate spezzina, Peracchini risponde alle (poche) domande dei commissari

La Spezia - Quindici minuti e nessuno scontro. Queste le sorprese riservate oggi pomeriggio dalla seduta della IV commissione consiliare che si è svolta a Palazzo Civico sul tema dell'Estate spezzina.

Di fronte ai commissari presieduti da Marco Frascatore si è presentato il sindaco Pierluigi Peracchini, titolare della delega alla Cultura, accompagnato dal dirigente Massimiliano Curletto.

"Quest'anno - ha spiegato il primo cittadino - abbiamo seguito una filosofia diversa rispetto all'anno scorso, proponendo un calendario di eventi che animano tutta la città per tutta l'estate, arricchito da sei eventi di livello, inseriti nelle date in cui non ci sono altri appuntamenti. Il nostro intendimento è quello di consentire agli spezzini di divertirsi anche senza spendere, potendo vivere la programmazione a 360 gradi".



Positiva, soprattutto per aver stilato un cartellone unico contenente tutti gli eventi, la valutazione di Roberto Centi, che ha però suggerito di presentare con maggiore anticipo il programma.

"Concordo con lei - ha risposto il sindaco - ma abbiamo dovuto attendere l'approvazione del bilancio, avvenuta più tardi di quanto avessimo previsto. Ci impegneremo maggiormente il prossimo anno per comunicare quanto prima la programmazione estiva, per andare incontro alle esigenze degli spezzini e dei turisti".

Rispondendo a Jessica De Muro, che aveva chiesto come sarà organizzato il Villaggio del Palio, Peracchini ha ribadito che "quest'anno si torna al classico. I mitilicoltori hanno già inaugurato il loro stand alla Morin, dove rimarranno sino a fine agosto, e il Villaggio sarà realizzato nella location di sempre. Nel sabato del week end del Palio, il giorno seguente alla sfilata e precedente alla gara e ai fuochi, si svolgerà in Piazza Europa il concerto di Baby K, un evidente segnale di attenzione alle giovani generazioni e un momento di festa in più rispetto agli anni precedenti".