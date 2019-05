Estate spezzina, Pecunia (Pd): "Ritardi, poca trasparenza e nemmeno un Asti da incolpare"

La Spezia - "Vi ricordate quando il 'cosiddetto sindaco' ha postato dalla sua pagina Facebook una tra le battute più mal riuscite dalle storia delle istituzioni” Greta o non Greta noi ci riscaldiamo?”

Come dimenticarlo. Forse ora capisco: pensava davvero che i cambiamenti climatici avrebbero consentito di non far arrivare l’estate alla Spezia e, in conseguenza a ciò,di organizzare in autunno l’estate spezzina". Lo dichiara Federica Pecunia, capogruppo Pd in consiglio provinciale, attaccando Palazzo civico e il sindaco Pierluigi Peracchini. "Questo mio sospetto - prosegue la segretaria Dem - è supportato dal fatto che anche quest’anno si è partiti con estremo ritardo per la programmazione eventi e solo oggi e è uscito il programma. C’è un altro dubbio però che sorge spontaneo in questa dinamica. Perché per la prima volta dopo anni l’estate spezzina è stata avvolta in un alone di mistero? Perché non si è proceduto con un bando pubblico? Che costi avrà davvero l’estate spezzina? Chi avrà la responsabilità della riuscita o meno degli spettacoli? Insomma chi paga e quanto? Perché quest anno non si può nemmeno più dare la colpa ad Asti della mancata trasparenza. Questa volta è tutta partorita dal sindaco, nonché assessore delegato alla materia. Credo che i cittadini, gli operatori culturali abbiano il diritto di sapere con quali criteri si è scelta una proposta piuttosto che un’altra, perché non si è reso necessario e trasparente il percorso decisionale e le ricadute economiche delle scelte fatte? Quando si tratta di soldi pubblici è d’obbligo la trasparenza , il rigore e la conoscenza di tutto il procedimento decisionale. Tutto questo sarà oggetto di una interrogazione e dei relativi accessi agli atti".