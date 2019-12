Esami affidati ai privati e visite in endocrinologia annullate: questa è la sanità di Toti e Viale

La Spezia - "Si inaugurano macchinari che costano centinaia di migliaia di euro e poi Asl 5 deve affidare i servizi di diagnostica, che dovrebbero essere svolti con quei macchinari, ai privati, per mancanza di personale. Si cancellano visite già prenotate in Endocrinologia perché Asl 5 è in attesa di gestire il dimezzamento del numero di specialisti, da 6 a 3, in servizio in quel reparto. Sono solo 2 esempi, per altro recentissimi ma su cui eravamo gia’ intervenuti negli anni scorsi, di quella che è, a nostro avviso, la disfatta della governance sanitaria dell’amministrazione Toti e Viale". Lo afferma il consigliere regionale di Linea condivisa e Italia in Comune, Francesco Battistini.



"Nel primo caso - prosegue Battistini - la mancanza di radiologi in servizio in Asl 5 costringe Alisa a stipulare una convenzione, per il momento semestrale, con CMD di Santo Stefano Magra, per ridurre le inaccettabili liste di attesa e consentire ai pazienti di ottenere il servizio in tempi non inaccettabili.

Resta il fastidio per la squallida propaganda, anche di pochi giorni fa, di venire a inaugurare apparati appena acquistati, come se farlo fosse titolo di merito e non una normale gestione, salvo poi lasciarli inutilizzati perché manca il personale per metterli in funzione.

Nel secondo caso, invece, si tratta di una totale mancanza di pianificazione, dato che il reparto di endocrinologia di Asl5 ha “perso” in questi ultimi mesi, 3 professionisti, che hanno lasciato per motivi che erano noti da tempo ma che non sono stati sostituiti in alcun modo e, a quanto pare, potrebbero non esserlo a breve, costringendo ad annullare visite già prenotate con evidenti disagi per i pazienti.

Insomma, la fotografia impietosa di un fallimento che negare, accusandoci di “allarmismo”, indica una pervicace e preoccupante volontà di proseguire su questo pessimo percorso.

I pazienti, i cittadini, noi tutti abbiamo diritto ad avere i servizi sanitari previsti, in tempi e con modalità consoni, senza doverci rivolgere, a nostre spese, a privati per usufruirne con celerità e senza che vengano sprecati ancora soldi pubblici in investimenti imprudenti e resi inutili.

Torneremo a chiederne conto in Consiglio Regionale".