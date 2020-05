Eretta e Medusei a Battistini: "Finalmente ha capito che il problema è a Roma"

La Spezia - “Finalmente il consigliere regionale Battistini ha capito che la soluzione dell’annosa vicenda riguardante gli Oss spezzini è nelle mani del Ministero della Salute anziché della Regione, la quale a causa del Governo non ha potuto stabilizzare gli Oss. Ricordiamo infatti che l’attuale Governo ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la norma, approvata dal Consiglio Regionale della Liguria, per la costituzione di una società inhouse finalizzata a salvare i posti di lavoro in questione.

Siamo sicuri che Battistini avrà anche l’onestà intellettuale di riconoscere che la richiesta al Governo di stabilizzare gli Oss fu fatta, tempo addietro, proprio dalla Lega, grazie ad un emendamento della Senatrice Pucciarelli bocciato in Aula da Pd e 5Stelle, se a Roma avessero ascoltato la Pucciarelli avremmo già risolto il problema da mesi senza troppe discussioni”. Così in una nota il vicesindaco di Sarzana Costantino Eretta e l’assessore alla sanità del Comune di Spezia Medusei hanno commentato le dichiarazioni del consigliere regionale Francesco Battistini (QUI)