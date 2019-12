Equità fra generazioni, il gazebo di Spezia Dinamika per raccogliere le firme

La Spezia - Oggi pomeriggio a partire dalle 15 in Piazze Beverini il movimento giovanile Spezia Dinamika organizza un gazebo in centro storico per raccogliere le firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da ‘Figli Costituenti’ al fine di modificare gli articoli 2 e 9 della Costituzione italiana per introdurre l’equità fra generazioni e garantire un domani per le future generazioni, "perché oggi più che mai le scelte compiute da chi c’è qui ed ora possono rendere impossibile la vita di chi verrà un domani".



La proposta di Figli Costituenti mira ad aggiungere due frasi agli articoli costituzionali già esistenti senza stravolgere il testo della Costituzione, questo al fine di garantire un futuro e salvaguardare le prossime generazioni dalle scelte, spesso, miopi dell’attuale classe dirigente. Spezia Dinamika ha aderito a questa iniziativa in piena autonomia collaborando con ‘Figli Costituenti’ che rappresentano un valido partner con cui collaborare su questi temi importantissimi per i giovani. La battaglia portata avanti da Figli Costituenti è in linea con le idee, i principi e i valori che il movimento sia dato fin dalla sua nascita proprio perché questo tema parla di futuro, di equità ed ambiente.

Per i cittadini questo gazebo sarà anche l’occasione per conoscere l’attività e le proposte dei Dinamici per il futuro di questa città. Maggiori info su www.figlicostituenti.eu