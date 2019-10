Equipe chirurgica itinerante, Viale apre. Battistini: "Interventi complessi tornino a Spezia"

La Spezia - Oggi in consiglio regionale i consiglieri Giovanni Battista Pastorino e Francesco Battistini di Linea condivisa hanno illustrato un’interpellanza in cui si chiedono alla giunta Toti i motivi per cui non venga attivata una equipe chirurgica mobile che possa spostarsi, a seguito di adeguata pianificazione, nelle strutture ospedaliere evitando il trasferimento dei pazienti e garantendo così un servizio più capillare territorio. Il consigliere ha ricordato che il Commissario di A.Li.Sa. ha annunciato l’intenzione di trasferire l’attività di Chirurgia complessa, attualmente svolta in ASL5, nelle strutture genovesi.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha dichiarato che la notizia del trasferimento "è priva di fondamento" e, sulla creazione di un’equipe mobile, Viale ha dichiarato che "c’è un importante impegno dei professionisti per mettere a sistema le capacità e le professionalità" e che questa ipotesi è presa in considerazione in diversi ambiti in tutta la Liguria.



"Le notizie di stampa su dichiarazioni del Commissario Straordinario di A.Li.Sa., Dr. Walter Locatelli, che sembravano indicare la volonta’ di trasferire l’attivita’ di Chirurgia complessa, attualmente svolta in ASL5, nelle strutture genovesi ci avevano allarmato. Per questo avevamo chiesto di attivare una equipe chirurgica mobile che possa spostarsi, garantendo la necessaria pianificazione, nelle strutture ospedaliere, evitando cosi’ il trasferimento dei pazienti, garantendo loro un servizio sul proprio territorio e utilizzando tutte le infrastrutture operatorie presenti e pienamente fruibili. La nostra proposta è stata accolta e che si andrà verso la sperimentazione di équipe chirurgiche itineranti. Ora l'auspicio è che tale sperimentazione parta nel più breve tempo possibile e che gli interventi chirurgici ad elevata complessità, come ad esempio quelli sul pancreas, tornino ad essere eseguiti sul territorio spezzino", ha osservato Battistini a margine del consiglio.