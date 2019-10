Enel, sindaci tornano da Roma: "Carbone, sarà stop entro 2021"

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha presenziato, insieme alla collega arcolana Monica Paganini, alla riunione della conferenza dei servizi indetta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Ministero il 6 settembre 2013 alla Società Enel Produzione S.p.A con l’esercizio della centrale termoelettrica Eugenio Montale situata nel Comune della Spezia.



“Due grandi risultati ottenuti oggi per la nostra Città - afferma il sindaco Peracchini -: la conferma da parte del Ministero dell’Ambiente della dismissione dell’uso del carbone entro il 2021 e l’entrata in vigore dei nuovi parametri più restrittivi previsti per le emissioni. Questo significa che dal 2021 per la prima volta da quasi cinquant’anni alla Spezia non sarà più utilizzato il carbone per produrre energia elettrica ed è chiaro che questa svolta epocale segnerà un nuovo corso in termini ambientali e non solo. Inoltre, è stato deciso che entrerà in vigore un abbassamento dei limiti delle emissioni entro sei mesi dal decreto autorizzativo: un altro successo per la città non scontato".



"Entro sei mesi dal rilascio dell’AIA - continua il primo cittadino - Enel sarà tenuta a presentare il Piano di Cessazione definitiva dell’Unità SP3 e che appunto dovrà essere attuato entro il 31 dicembre 2021. In questo percorso, Enel dovrà dettagliare un programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti di produzione, delle relative apparecchiature ancillari e degli stoccaggi associati. Credo che oggi sia una giornata storica per la nostra città, perché un primo fondamentale tassello è stato messo: mai più carbone. Per i nati negli anni Sessanta o Settanta questa svolta di dismissione nell’uso del carbone era semplicemente impensabile e irraggiungibile: oggi abbiamo raggiunto questo traguardo importante, e vigileremo affinché tutto il crono programma venga rispettato in uno spirito di fattiva collaborazione con il Ministero e tutti gli enti coinvolti”.