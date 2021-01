Enel, si va avanti col carbone

La Spezia - “È stato appreso dal sindaco Peracchini da Enel la comunicazione del ministero dello Sviluppo economico e la volontà del governo di non chiudere il gruppo a carbone della Centrale Eugenio Montale fino alla riconversione del gruppo a gas”. Si apre così la nota diffusa in tarda mattinata dal Comune della Spezia. Avanti con il carbone alla centrale Enel, quindi, fino al via del turbogas. “Dal governo giallorosso – così il primo cittadino del capoluogo - arriva una doppia doccia fredda per la nostra Città: da una parte si conferma inequivocabilmente la volontà della maggioranza dell’esecutivo sorretta da Pd, Leu e Cinque Stelle di continuare a insistere sul nostro territorio con la centrale a carbone, nonostante il fermo parere contrario di tutta la Città. Dall’altra, ancor più grave, si sconfessano i provvedimenti della conferenza dei servizi decisoria dove tutti i Ministeri competenti avevano indicato la cessazione dell’uso del carbone al 31 dicembre 2021”. Peracchini afferma tuttavia che “l'amministrazione continuerà a lavorare per fermare il carbone, verificando la legittimità di questo provvedimento e quanto altro possa essere fatto per ostacolare questa decisione nefasta”. A stretto giro di posta il commento della senatrice Stefania Pucciarelli (Lega) e dei deputati Manuela Gagliardi (Cambiamo) e Lorenzo Viviani (Lega): "Il governo a trazione grillina – scrivono in una nota congiunta - esce allo scoperto con l’ambientalismo di facciata. Il ministro allo Sviluppo Economico, il grillino Patuanelli, ha negato a Enel la dismissione della centrale a carbone della Spezia. Un fatto gravissimo per un territorio che ha dato tantissimo per la politica energetica nazionale in termini di inquinamento ambientale e che merita più rispetto. Nonostante le rassicurazioni del sottosegretario Morassut (Pd), registriamo l’ennesima figuraccia di un governo di dilettanti che fa dell’ambiente e del green soltanto un argomento di facciata".