Enel, manca la quadra sul documento condiviso. Il consiglio comunale rischia di slittare

La Spezia - Si complicano le cose in vista del consiglio comunale straordinario di lunedì sul tema del futuro dell'area Enel. Mentre si attende con interesse l'audizione del direttore della centrale "Eugenio Montale" fissata per venerdì pomeriggio alle 18, si incrinano i rapporti tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito ci sono i lavori della conferenza dei capigruppo e in particolare quello sul documento condiviso che potrebbe essere discusso e votato nella seduta straordinaria di lunedì sera.



Le bozze proposte da Umberto Costantini, incaricato della maggioranza, non soddisfano a pieno i membri della minoranza, che aveva chiesto un momento di confronto per venerdì, così da poterne redarre una versione maggiormente rispondente alla posizione di tutti. La conferenza di venerdì è stata però rinviata dal presidente del consiglio comunale Giulio Guerri, a causa dell'impossibilità a presenziare di Lorenzo Forcieri e Massimo Caratozzolo. Un rinvio che non è andato giù ai capigruppo di Pd, Leali a Spezia, Spezia bene comune, Partito socialista italiano e Spezia bella forte e unita, perché avrebbe portato a discutere il tema lunedì alle 18, a tre ore dal consiglio. Risultato: è stata richiesta una capigruppo urgente per la mattinata di domani, anticipando l'intenzione di chiedere uno slittamento del consiglio comunale straordinario di una settimana, per avere il tempo di modificare in maniera condivisa il documento.