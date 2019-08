Enel, l'opposizione: "Bene variante Puc. Ma è una nostra proposta"

La Spezia - “Salutiamo con favore la variante Puc sull’area Enel varata dalla Giunta Peracchini. Peccato però che il Sindaco si sia dimenticato di dire che è una nostra proposta, già depositata ufficialmente il 5 di luglio scorso, e che doveva essere discussa alla ripresa dei lavori delle commissioni consiliari.” Così i consiglieri comunali Federica Pecunia, Pd, Guido Melley, LeAli a Spezia, Paolo Manfredini, Partito Socialista, Massimo Lombardi, Spezia Bene comune, Luigi Liguori, Spezia bella forte ed unita, Lorenzo Forcieri, Avantisieme, Massimo Caldino Caratozzolo, che continuano: “Correttezza istituzionale, e buona educazione, vorrebbero che non ci si attribuisse meriti altrui; e che una maggioranza riconoscesse e rispettasse il contributo fattivo di idee e proposte anche della opposizione. Evidentemente Peracchini per uscire dalla sua cronica inerzia ha bisogno di spacciare per sue idee altrui; e la campagna elettorale per le regionali e le politiche è cominciata.” Concludono i capigruppo: “Poco male, a noi ed ai cittadini interessano i contenuti ed i fatti e questa variante di Puc costituisce un passo in avanti come avevamo auspicato. Sulla vicenda Enel bisogna essere uniti e non abbassare la guardia. L’iniziativa per il No alla centrale a turbo gas deve riprendere subito dopo la pausa estiva alla riapertura del Consiglio Comunale.”