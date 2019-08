Enel, l'ex sindaco Bertagna sul diritto di veto di Toti e della Regione

La Spezia - Tra singoli dissensi e necessità di ulteriori verifiche, tutte interne alla maggioranza consiliare, le Commissioni rinviano le decisioni sul da farsi nella vicenda Enel.

Non sono stupito perché leggo in questo temporaneo blocco decisionale un reale e legittimo travaglio della maggioranza che a sua volta è figlio di una ambiguità che ora viene al pettine.

Ciò che viene alla verifica dei fatti è un comportamento o una linea politica basata su presupposti non veri o quantomeno parziali, ma tutta tendente a scaricare ogni eventuale responsabilità sui ministri del Movimento 5 Stelle dopo essersi giustamente posizionati in coerenza alle aspettative dei cittadini a larghissima maggioranza contrari alla nuova centrale a metano dell'Enel.

Per settimane abbiamo sentito e letto che la decisione ultima non era locale o regionale, ma veniva presa a Roma, al governo, nelle stanze ministeriali de V.Presidente e Ministro Di Maio.

Sapevamo che non era necessariamente così. Penso che il primo a saperlo sia stato il nostro Sindaco. Escludo per rispetto l'eventualità che egli non sapesse, fin dall'inizio.

Leggo oggi che un consigliere di maggioranza ritiene “necessario sincerarsi se la Regione Liguria possegga in effetti il diritto di porre un veto” sul progetto di Enel. Scoprirà che è proprio così; anche se formalmente e giuridicamente nel linguaggio costituzionale della Repubblica non esiste la parola veto. Viene chiamato in altro modo, come poi dirò.

Del resto con gli altri ex sindaci lo avevamo esplicitamente scritto in un nostro recente articolo.

Per facilitare la verifica e la ricerca dei consiglieri interessati all'argomento, anche se possono agevolmente consultare la Segreteria Generale del Comune o l'Ufficio dell'Avvocato Civico, fornisco loro gli elementi basilari ed incontrovertibili sulla questione .

Di mio non metto nulla. Userò qui di seguito solo le parole della legge, punteggiando gli incisi, che disciplina le autorizzazioni in oggetto, nonché le parole della Corte Costituzionale che su quella legge ha emesso sentenza.



Legge 9 Aprile 2002, n°55. (Art. 1, 1° e 2° comma).



1° comma : “...la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW...sono...soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministro delle attività produttive...”

2° comma: “L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, D'INTESA CON LA REGIONE INTERESSATA.”



Corte Costituzionale - Sentenza n°6-Anno 2004: Sull' “Intesa con la Regione interessata” nelle sue Considerazioni in Diritto la Corte Cost. così dice:

“Appare evidente che quest'ultima va considerata come un'intesa “forte”, nel senso che IL SUO MANCATO RAGGIUNGIMENTO COSTITUISCE OSTACOLO INSUPERABILE ALLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO – come, del resto, ha riconosciuto anche l'Avvocatura dello Stato – a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionale relative al governo del territorio, alla tutela della salute,alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo,etc.”



Laddove è chiarissimo ed esplicito che l'impossibilità di concludere il procedimento significa che il Ministro alle attività produttive non può per legge – nel caso di mancata intesa con la Regione – emanare l'autorizzazione finale.

Nel linguaggio della Repubblica tutto ciò non si chiama veto (anche se in buona sostanza lo è) bensì - usando le parole della Corte Costituzionale - “doverosa e leale collaborazione tra Stato e Regioni.”



Sandro Bertagna

già sindaco della Spezia ed ex vicepresidente del consiglio della Regione Liguria