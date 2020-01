Enel, il Pci: "Un piano disastroso per sviluppo e ooccupazione. E Spezialand?"

La Spezia - "Lo avevamo detto che sarebbe finita così. Dopo che il sindaco Peracchini buttò via il Puc della giunta precedente e mandò all’aria il tavolo con Enea le possibilità di valorizzare le aree Enel erano apparse subito compromesse. Oltre alla incapacità di realizzare opere, la giunta Peracchini si è da subito caratterizzata per un’evidente incapacità programmatoria". Lo afferma la federazione spezzina del Partito comunista italiano, commentando quanto reso noto sul futuro dell'area Enel da parte di CDS.



"Questa questione delle aree Enel ne è la plastica rappresentazione. Sono le uniche aree - proseguono dal Pci - che possono garantire uno sviluppo produttivo alla città, sono strategiche per morfologia, vicinanza alla autostrada e al porto. Ora che venga proposto un campo fotovoltaico, un laghetto e pochissime aree libere, sembra davvero un presa in giro, uno schiaffo alla città. Ma Peracchini non aveva predisposto un piano d’area su sollecitazione della minoranza consiliare? Ma Peracchini e la sua maggioranza non aveva promesso il, seppur ridicolo, Spezialand? Il fotovoltaico sembra che occupi oltre il 60% del sedime della centrale e non sfuggirà a nessuno che dal punto di vista occupazionale non porterà alcun beneficio, mentre la centrale rimarrà nella sua maestosità ma con pochissimi addetti e ancora con emissioni da fossili. Complimenti al sindaco", concludono dal Pci.