Enel, dopo una settimana il consiglio fatica a trovare l'intesa su tre punti

La Spezia - Dopo una settimana di accuse, controaccuse e campionati municipali di scaricabarile maggioranza e opposizione sono ritornate ieri in consiglio comunale per concludere la discussione della mozione sul futuro della centrale e dell'area Enel interrotta lunedì scorso. Poche ore prima della seduta di ieri la conferenza dei capigruppo aveva incontrato i parlamentari spezzini Lorenzo Viviani, per la Lega, e Lella Paita, per Italia viva. Una riunione attesa per giorni, al termine della quale le parti si sono lasciate... con un pugno di mosche in mano.

Al momento della discussione del documento condiviso che ne sarebbe dovuto scaturire è parso che si stesse bisbigliando di corda in casa dell'impiccato.

Guido Melley, capogruppo di Leali a Spezia, ha ripresentato la mozione del lunedì precedente come se niente fosse accaduto nel frattempo. "Dobbiamo mandare un forte e rinnovato messaggio al ministero, a Enel e alla Regione. In questi mesi abbiamo cercato di ampliare il fronte istituzionale contro il progetto presentato dall'azienda puntando a coinvolgere anche al giunta regionale. Non mi fido di Toti per come si è comportato rispetto alla vicenda del nuovo ospedale. E non mi fido dei giochi romani. Voglio fidarmi invece del del sindaco, che smetta di essere figura politica così legata alla Regione. E voglio ribadire il nostro no a soluzioni che scaturiscono da incontri carbonari letti sulla stampa", ha concluso facendo chiaro riferimento alle indiscrezioni rese note da CDS (leggi qui).



Aperta la discussione generale Marco Raffaelli ha domandato dove fosse il documento condiviso, l'ordine del giorno che doveva essere stato stilato dopo l'incontro con Viviani e Paita per ribadire il no al carbone e al turbogas.

Il presidente del consiglio comunale Giulio Guerri ha risposto al capogruppo Pd indicando Marco Frascatore, che a sua volta ha replicato: "Sono passato, l'ho consegnato alla consigliera Nobili". La segretaria del circolo Pd della Chiappa nel frattempo aveva lasciato l'aula e in men che non si dica si è creata una situazione di stallo che si è risolta solamente con la distribuzione delle fotocopie, qualche minuto dopo.



Nel frattempo Federica Pecunia, per Italia viva, ricordava che sarebbe bastato trascrivere i tre punti concordati: "No al carbone, no al gas e obbligo di bonifica da parte di Enel prima di lasciare l'area alla città. Una sintesi, poi ognuno esprime la sua opinione".

Patrizia Saccone, capogruppo del gruppo misto di minoranza, ha iniziato a raccogliere le firme dei colleghi in calce all'ordine del giorno fotocopiato, ricordando a tutti l'impegno e il tempo impiegati nel corso della giornata insieme ai parlamentari.

Dai banchi di Forza Italia, però, Fabio Cenerini ha tagliato corto: "Se non cambiano le condizioni della discussione non firmiamo", imputando a Melley di aver attaccato la Regione e il governatore Toti.

Raffaelli ha aggiunto che la città deve "pretendere che nell'iter autorizzativo siano comprese la Valutazione di impatto ambientale e la Valutazione di impatto sanitario nel corso delle quali gli enti locali possono presentare osservazioni e documenti. E se non c'è l'ok al gas, ancora di meno ci sarà per il carbone".

Anche per l'arancione Andrea Biagi l'intervento di Melley è stato troppo "critico contro Toti" e ha sottolineato l'assenza di Andrea Orlando all'incontro della mattina, mentre Andrea Costa, leader di La Spezia popolare ha sostenuto che Toti non si sia mai detto "favorevole al gas, ne ha solamente e sempre fatto una questione di competenze: e questa è del governo. Convincete piuttosto i vostri parlamentari e il vostro governo ad agire a favore della città".

Pecunia ha rigettato qualunque tipo di lezione: "Non vi ho visto quando abbiamo manifestato sotto l'Enel... in compenso non avete pensato di governare un processo, ma lo avete subito. I tre punti non mi piacciono per niente per come sono stati trascritti, ma sono disposta a votarli. Nessuno, però, può impedirmi di dire che la giunta regionale potrebbe fare di più: come ha fatto in passato per Vado, non accordando l'intesa, che è indispensabile".

Paolo Manfredini, capogruppo del Psi, ha ricordato come all'inizio della consiliatura si parlasse di futur-e e di auto elettriche, mentre oggi si parla di bloccare la conversione della centrale a turbogas. I tavoli che erano in piedi sono stati cancellati e il territorio non è più stato parte della discussione".

L'onorevole Lorenzo Viviani, che in sala è anche capogruppo della Lega, è tornato sul concreto: "Terna può decidere quello che vuole e Enel non ha certo guardato all'odg in cui la maggioranza parlava di opzione turbogas per decidere di proporre il suo progetto al Mise. Dietro a tutto questo ci sono ragionamenti a livello energetico nazionale. Per questo serve una battaglia da fare uniti. Diamo un segnale e presentiamo un documento unitario ritirando questa mozione".

Concorde Massimo Lombardi, di Spezia bene comune, che ha sottolineato la portata continentale del piano energetico e la trasversalità di Terna, che opera indipendentemente dal colore politico dei governi. Per chiudere ha preso la parola Roberto Centi, di Leali a Spezia: "Melley ha presentato la mozione iniziale, non c'era alcun intento provocatorio. Anche per noi i punti sono un po' troppo edulcorati, ma riteniamo siano da approvare".



Tutti più o meno d'accordo la mozione e l'odg sono stati ritirati per presentarne una nuova, con gli stessi tre punti frutto di compromesso, ma, in cauda venenum, è scoppiato un caso tra Guerri e Cenerini, che non è riuscito a votare a causa dei tempi stretti concessi per la votazione. Tra risatine e volti stupiti nel pubblico presente in sala la nuova mozione è stata approvata con il voto unanime di tutti, tranne quello di Cenerini, che si è allontanato in polemica con il presidente del consiglio comunale.