Enel, dopo il consiglio maggioranza e opposizione si punzecchiano

La Spezia - Una seduta fiume in consiglio comunale dove non sono mancati momenti in cui il dibattito è stato animato. Però se sulla vicenda Enel il consiglio ha trovato la quadra con il voto unanime su alcuni punti c’è profondo disaccordo.

Nei commenti del giorno dopo Fabio Cenerini capogruppo di Toti- Forza Italia dice: “Dopo una serata che non prometteva niente di buono, improvvisamente la situazione si è aperta al dialogo in consiglio comunale e si è arrivati a un voto comune di tutto il consiglio, sulla delibera inerente le varianti al PUC dell’area Enel, oltre a votare sempre insieme un ordine del giorno che impegna il Sindaco a invitare governo e regione a non dare il via libera per quanto di competenza.”

“Dispiace un po' leggere le prime uscite sui media – scrive -, dove qualcuno invece di rivendicare l’unità raggiunta su un argomento così importante cerca di mettere il cappello sulla vicenda per dimostrare una primogenitura, che per una volta risulta, anche se vera o meno, abbastanza fuori luogo, o leggere l’intervista del consigliere Melley che questa mattina sull’argomento affermava che la delibera presentata dalla minoranza era più forte e a tutela dei cittadini, rispetto a quella presentata dall’amministrazione, ci sarebbe da chiedergli come mai allora ha l’ha ritirata per votare la nostra? La cosa è quantomeno un controsenso, perché se fosse vero non avrebbe fatto l’interesse pubblico! Comunque il segnale ancora una volta di un chiaro no alla centrale a turbo gas, è stato chiaro, forte e unitario e questo è un passaggio importante per la tutela della salute pubblica”.

“La variante dell’amministrazione, approvata all’unanimità, - conclude Cenerini - dice no a insediamenti per la produzione di energia da combustibili fossili e destina l’area ad attività produttive, industriali e artigianali e ad aree verdi, ovviamente dopo la dismissione e la bonifica prevista dalla legge. La città della Spezia unita ha svoltato pagina e ha deciso un futuro diverso per quelle aree, più ecologico e sicuramente meno inquinante”.



In un’altra nota Giulio Guerri aggiunge: “È stato fatto un fondamentale passo avanti sulla via che già abbiamo tracciato con l'ordine del giorno dello scorso 10 giugno. Un documento con il quale la maggioranza ha portato il Consiglio Comunale a dire no al progetto di centrale a gas presentato da Enel e a dare mandato al sindaco di intraprendere ogni iniziativa verso il governo affinché la centrale a carbone venga dismessa entro e non oltre il 2021 e le aree Enel siano utilizzate, previa bonifica, soltanto per attività non inquinanti”.

“La delibera di ieri sera costituisce un punto di forza - prosegue la nota - per dare concretezza al nostro obiettivo, che è quello di garantire, in coerenza con gli impegni programmatici presi con gli elettori, l'uscita dal carbone, la bonifica di quelle aree e un loro futuro libero dall'utilizzo di combustibili fossili, così da coniugare lo sviluppo economico con la tutela della salute e dell'ambiente. "Riteniamo altresì molto positivo - prosegue la nota del Coordinamento della Lista Civica "Per la Nostra Città con Giulio Guerri" - che questo passaggio deliberativo sia stato accompagnato dall'approvazione di un ordine del giorno unitario, firmato da Giulio Guerri e dai rappresentanti di tutti gli altri gruppi di maggioranza e di quasi tutti quelli di opposizione, nel quale oltre a ribadire al governo il no alla centrale a gas, si invita la Regione a sostenere questa posizione portata avanti dal Comune e si rinnova l'impegno a definire in collaborazione con l'Asl una valutazione in ordine a indagini sanitarie a carattere epidemiologico sugli effetti ambientali e sulla salute della popolazione derivanti dalla presenza della centrale Enel”.



Dina Nobili, Massimo Baldino Caratozzolo e Luigi Liguori dai banchi della minoranza puntano invece il dito contro l’amministrazione: “Non ci stiamo ad essere presi in giro e sopratutto vogliamo chiarezza. L’amministrazione pensa di essersi tolta ogni responsabilità votando i documenti discussi ieri in Consiglio Comunale? Pensa che con un impianto in attività sul cui futuro non si è espresso ancora Terna basti quel panicello caldo approvato ieri per arrivare al tanto atteso parco Spezialand? Diciamo con chiarezza che noi ci aspettavamo dal Sindaco di portare sulle posizioni la Regione Liguria (oggi pare ancora favorevole al turbogas) per fissare un punto fondamentale nella vertenza Enel: la bonifica delle aree”.

“Avere la certezza dei tempi (più stretti possibili) della dismissione del carbone - scrivono -.Fare uno studio sanitario sullo stato di salute dei cittadini della nostra provincia, non traguardare a Spezialand (o almeno non soltanto a Spezialand) ma con Enel, che rimane proprietario dell’area, studiare nuove forme di investimento su economia green. Proprio pochi giorni fa la Presidente del Parco Nazionale lancia come obiettivo quello dell’utilizzo di battelli elettrici. Quindi un settore che potrebbe affiancare ed implementare quello presente della nautica da diporto. Siamo stati i primi a dire che questo progetto non andava bene ma siamo anche i soli a dire che chi amministra deve sempre affrontare i problemi con quella responsabilità del buon padre di famiglia. Non nascondere cosa sta succedendo e quindi nascondersi dietro parole facili da dire ma difficili che diventino realtà”.

“Il sindaco - concludono - è questa Amministrazione porti Enel, la Regione e il Governo al tavolo del confronto. Lo deve alla città e non a tre Consiglieri. Inoltre leggiamo toni trionfalistici ma allora si è fermato l’Iter? Perché non dite ai cittadini che tutto sta andando avanti( prova né è il tavolo regionale e l’incontro avvenuto l’altro giorni n Confindustria)? La buona politica non è votare insieme un documento ma è non prendere in giro nessuno”.