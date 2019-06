Enel, approvato odg della maggioranza: no al turbogas

La Spezia - Tutto come previsto. A fronte della mozione presentata dall'opposizione (eccezion fatta per il Movimento cinque stelle) in occasione del consiglio comunale straordinario sul futuro della centrale e dell'area Enel la maggioranza ha depositato un ordine del giorno che alla fine è risultato essere l'unico documento approvato dall'aula. I voti a favore per la proposta, che impegna sindaco e giunta a dire apertamente no al progetto presentato al ministero nelle scorse settimane, sono piovuti dai banchi dello stesso centrodestra (salvo che per Maria Grazia Frijia e Giacomo Peserico, usciti da Sala consiglio prima del voto), mentre per tutti gli altri consiglieri si è trattato di astensione.



La mozione del centrosinistra esplicitava la stessa posizione inchiodando però il sindaco Pierluigi Peracchini ad assumersi la responsabilità della situazione odierna. Altri ordini del giorno sono stati presentati dal M5S e da Lorenzo Forcieri, ma entrambi sono stati cassati. Nel gioco delle parti, infatti, ogni schieramento ha votato favorevolmente il testo proposto dai suoi esponenti, astenendosi o votando contro quello degli altri. Tranne Massimo Caratozzolo, che ha approvato anche la posizione di Forcieri e delle consigliere grilline.