Enel, 'Per la nostra città': "Chiusura e bonifica integrale immediata"

La Spezia - Anche se da alcuni anni si parla della sua possibile chiusura a far data dal 2021, la verità è che ogni giorno la centrale Enel continua ad inquinare l'aria che respiriamo, a causa della movimentazione e della combustione del carbone . L'impegno a debellare questa piaga ambientale e sanitaria dal nostro territorio è uno degli obiettivi storici della nostra lista civica e l'accordo programmatico che abbiamo stretto con il candidato sindaco Peracchini prima del ballottaggio ha fra i suoi punti principali la garanzia che la nuova amministrazione avrebbe esercitato tutti i suoi poteri per contrastare da subito l'utilizzo del carbone a tutela della salute pubblica, per attivare l'indagine epidemiologica e la valutazione d'impatto sanitario sui danni provocati dalla centrale sulla popolazione e per arrivare al più presto alla chiusura dell'impianto, immediatamente seguita dall'integrale bonifica dell'area da parte di Enel. Questi punti sono ribaditi nella mozione presentata dal nostro capogruppo in Consiglio Comunale Massimo Caratozzolo e che sarà discussa questa sera. Ci auguriamo che questo documento venga approvato dal Consiglio Comunale e che il sindaco e l'amministrazione diano corso sin dalle prossime settimane all'attuazione dei suoi punti dispositivi.



Lista civica Per la Nostra Città con Giulio Guerri