Enel, Pecunia: "Sulla centrale a turbogas Italia viva coerente sin dall'inizio, nel Pd invece..."

La Spezia - "La posizione di Italia viva su Enel è stata chiara dall’inizio, ribadita in più occasioni pubbliche e istituzionali anche con mozioni e ordini del giorno presentati in regione e nei Comuni. Da quando Peracchini e Toti hanno riaperto la discussione sulla dismissione della centrale, spesso abbiamo registrato posizioni diverse da parte del Partito democratico, che al suo interno viveva una contrapposizione tra chi si diceva favorevole alla centrale a turbogas e chi invece convintamente sosteneva il no. Abbiamo sempre ritenuto che installare un nuovo gruppo a turbo gas non solo non fosse assolutamente ciò che la città attendeva ma soprattutto non avrebbe consentito che quelle aree diventassero motore di sviluppo economico per tutta la città. Oggi apprendiamo della definitiva posizione assunta dal Pd che finalmente si dice contrario alla centrale. Certo che proprio chi fino a ieri aveva al suo interno contraddizioni così evidenti, emerse anche a mezzo stampa e più di una volta, oggi rivendichi di voler segnare la rotta della dismissione totale della centrale fa sorridere, ma siamo felici se anche il pungolo di qualche discussione abbia convinto anche i più reticenti". Così, Federica Pecunia, consigliera comunale di Italia viva, replica alle dichiarazioni rese dal Partito democratico sul futuro dell'area Enel con una nota stampa.



"La battaglia per il no al turbogas - prosegue Pecunia, sino a poche settimane fa segretaria provincia del Pd e dunque ben informata su quelle che erano le diverse anime interne sulla questione - deve essere di tutti coloro che pensano che la nostra città e la nostra provincia abbiano già dato molto in termini di contributo alla strategia energetica nazionale. Ora deve essere il momento della riconversione e soprattutto a fronte di quando emerso anche nell'ultima Cop25, uscire dall’utilizzo dei fossili per produrre energia elettrica deve esser l’obiettivo che ci spinge a impedire a Toti qualunque firma nel patto Stato-Regione.