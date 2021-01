Enel, Nobili e Pecunia (Iv): "Tutti i parlamentari spezzini sostengano emendamento Paita"

La Spezia - "L'emendamento al Milleproroghe presentato da Raffaella Paita, che chiede che la centrale termoelettrica alimentata a carbone della Spezia sia definitivamente messa fuori servizio entro il 30 giugno 2021 e non oltre, ha bisogno del sostegno di tutte le forze politiche.

Questo è l'appello che Italia Viva lancia a tutti i parlamentari spezzini, in maniera trasversale, perché è certo che nessuno qui vuole più la centrale". Lo affermano in una nota le consigliere comunali spezzine di Italia Viva, Federica Pecunia e Dina Nobili.

"Paita - proseguono - aveva già ottenuto un ottimo risultato con l'emendamento presentato sulle assunzioni in Arsenale, oggi presenta un importante emendamento che può dare nuova speranza alle dismissioni della centrale Eugenio Montale, dopo ne notizie di questi giorni.

Si può così tornare a giocare una partita decisiva per la nostra città e crediamo che nessuno si possa tirare indietro sulla scorta dell'appartenenza politica. Dobbiamo fare quadrato, il punto di partenza è proprio riportare la discussione a Roma e solo restando uniti possiamo sperare di cambiare le sorti delle decisioni del Ministero dello Sviluppo Economico e di Enel".