Enel, Michelucci: "Ora c'è indirizzo chiaro, Regione non può prenderne distanze"

La Spezia - "Oggi abbiamo sostenuto l'ordine contro la centrale Enel che è stato approvato dal consiglio regionale. Un no chiaro alla centrale turbo gas alla Spezia al contrario di quanto il governatore Toti va affermando da mesi in tutte le occasioni pubbliche. Come Italia Viva avevo già proposto un indirizzo analogo che però, in quella occasione, non fu accolto dal Consiglio. Oggi finalmente abbiamo un indirizzo politico chiaro dal quale la Regione non potrà prendere le distanze, che salva La Spezia e i territori limitrofi da una prospettiva di sviluppo che non tiene conto di quanto questo lembo di Liguria abbia già dato in termini ambientali e che sconfessa le posizioni pubbliche sostenute da Toti". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Juri Michelucci (Italia Viva)