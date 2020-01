Enel, Michelucci: "I totiani presentino ordine del giorno per chiusura centrale"

La Spezia - "Il sindaco Peracchini e l'onorevole Gagliardi continuano a chiederci di intervenire sul governo nazionale. Italia Viva a Roma è stata chiara, no alla centrale a turbogas. Ricordo inoltre che la giunta regionale deve dare l'intesa e senza quella non ci sarebbe la centrale a turbogas! Se il sindaco e l'onorevole sono così contrari perché non si appellano con degli atti (come quelli presentati da Raffaella Paita a Roma) al loro sponsor Toti? Non lo fanno perché Toti ha già deciso di dare il via libera alla nuova centrale e lo ha ripetuto più volte. Perché come Cambiamo non presentano in regione un un ordine del giorno per la chiusura della centrale?

Non lo fanno, accettano le decisioni di Toti e in vista della campagna elettorale cercano di confondere i cittadini. Il loro comportamento non è serio, ma tutti devono sapere che in quel sito si può avviare una nuova fase di sviluppo sostenibile, basterebbe imporre a Toti di non concedere l'intesa sulla centrale a turbogas". Lo dichiara Juri Michelucci, consigliere regionale di Italia Viva.